В Херсонской области загрязнения воздуха не обнаружено – Минздрав

Кроме этого, ни одного ребенка или взрослого не госпитализировали в больницы области

В результате лабораторных исследований воздуха уровень вредных веществ в Херсонской области не превышен, а здоровье детей и взрослых вне угрозы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения Украины в четверг, 6 сентября.

По состоянию на 16:00 6 сентября по результатам исследований почвы, воды и воздуха на территории Херсонской области превышений допустимой концентрации оксида азота, оксида серы, сероводорода, оксида углерода не выявлено.

"Замеры проводились в ближайших поселках приграничной территории Чаплынского и Каланчаковского районов Херсонской области", – отметили в Минздраве.

Кроме этого, ни одного ребенка или взрослого не госпитализировали в больницы области. Медицинские бригады по 5 сентября проводят осмотры жителей области.

"Уже осмотрено 700 детей в 6 населенных пунктах: в 12 из них выявлены жалобы, связанные с возможными заболеваниями ЛОР-органов и дыхательных путей, что не превышает многолетние показатели, характерные для сентября, и не может быть связано с воздействием химических веществ. Медицинский осмотр жителей Чаплинского и Каланчакского районов области, которые потенциально могут попасть под воздействие опасных факторов, продолжается", – резюмировали в министерстве.

Ранее в четверг на заседании СНБО президент Петр Порошенко назвал экологической катастрофой выброс химических веществ на территории оккупированного Крыма и призвал создать международную комиссию, чтобы это остановить.

Напомним, в ночь на 24 августа в Армянске произошел выброс неизвестного вещества. По предварительным данным исследований, причиной загрязнения в Крыму является испарение содержимого кислотонакопителя, используемого заводом "Крымский титан". В соцсетях стали писать жители полуострова, что гибнут животные, а у детей появилась странная болезнь. Люди также возмущены, что оккупанты рекомендуют им чаще обмываться водой, а сами эту воду перекрывают.