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В Херсонской области жители села перекрыли трассу на Николаев. Авто стоят в пробках (видео)

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
10 августа, 13:07
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Люди протестуют из-за того, что школу в их селе хотят закрыть. Перекрывать дорогу планируют не один день
Люди беспрерывно ходят по переходному переходу и не дают авто проехать. Коллаж "Сегодня"
Люди беспрерывно ходят по переходному переходу и не дают авто проехать. Коллаж "Сегодня"

Во вторник, 10 августа, жители села Таврийское Херсонской области перекрыли трассу Николаев – Херсон. Люди протестуют против закрытия школы.

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Об этом сообщает "Никвести".

Участники акции беспрерывно ходят по пешеходному переходу, таким образом блокируя движение авто по трассе. При этом машины периодически пропускают. Очевидцы говорят, что стояли в пробке около 10 минут, после чего смогли проехать.

На месте дежурят правоохранители.

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По мнению местных жителей, в селе нельзя закрывать школу. Мол, результат общественных слушаний сфальсифицирован, а решение Белозерского поселкового совета – незаконно.

Протестующие взяли с собой плакаты. Фото из соцсетей

Как пишет "Херсон.net", люди намерены перекрывать трассу каждые пять дней. В частности, акции протеста будут проходить 10, 15, 20, 25, 30 августа с 08:00 до 22:00.

Уже не первая акция протеста

Как сообщала корреспондент "Сегодня", еще в июле местные жители протестовали в сельсовете. Чиновники говорят, что содержать школу экономически невыгодно и не могут тратить практически весь бюджет на образование.

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