В Херсонской ОГА устроили эротические танцы: соцсети негодуют (видео)

В Херсонской областной государственной администрации празднование 8 Марта не прошло без скандалов. Концерт для чиновников в этом году получился "ярким".
В сети появилось видео, на котором видно, что чиновников развлекали не только музыканты, но и полуобнаженный балет.
Эротические танцы в ОГА уже вызвали бурную реакцию пользователей соцсети – люди возмущены.
Напомним, не так давно на аппаратном совещании в Кропивницком, которое проводилось в областной государственной администрации, директор предприятия "Кировоградский облавтодор" Андрей Рудник включил видео с порно. Стоны с телефона чиновника услышали все присутствующие.
Кроме того, ранее в центре Хмельницкого на экране возле филармонии вместо привычной рекламы показали порно. Трансляция видеоконтента порнографического содержания длилась несколько минут. Граждане сразу начали жаловаться на такую "рекламу" как в социальных сетях, так и в полицию.
Также мы показывали, как британские политики посещают порносайты в рабочее время:
Все подробности в спецтеме Women's day: 8 Марта
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