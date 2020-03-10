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В Херсонской ОГА устроили эротические танцы: соцсети негодуют (видео)

10 марта, 09:57

Тина Наринецкая

Чиновников развлекали не только музыканты, но и полуобнаженный балет

В Херсонской областной государственной администрации празднование 8 Марта не прошло без скандалов. Концерт для чиновников в этом году получился "ярким".

В сети появилось видео, на котором видно, что чиновников развлекали не только музыканты, но и полуобнаженный балет.

Видео: Maryna Khromykh, Facebook

Эротические танцы в ОГА уже вызвали бурную реакцию пользователей соцсети – люди возмущены.

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Напомним, не так давно на аппаратном совещании в Кропивницком, которое проводилось в областной государственной администрации, директор предприятия "Кировоградский облавтодор" Андрей Рудник включил видео с порно. Стоны с телефона чиновника услышали все присутствующие.

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Кроме того, ранее в центре Хмельницкого на экране возле филармонии вместо привычной рекламы показали порно. Трансляция видеоконтента порнографического содержания длилась несколько минут. Граждане сразу начали жаловаться на такую "рекламу" как в социальных сетях, так и в полицию.

Также мы показывали, как британские политики посещают порносайты в рабочее время:

Все подробности в спецтеме Women's day: 8 Марта

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