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В Хмельницком полицейский торговал данными из закрытой системы МВД

16 февраля, 15:42

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Подозреваемому грозит до 6 лет лишения свободы

В Хмельницком сотрудники Государственного бюро расследований задержали полицейского по подозрению в систематическом сбыте информации из закрытой автоматизированной системы МВД.

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Как рассказали в пресс-службе ГБР, страж порядка отправлял сведения "заказчикам" с помощью мессенджера.

В частности, это были сведения об определенных физических лицах и транспортных средствах. Полицейский фотографировал и пересылал "заказчикам". Впоследствии он получал средства за предоставленные "услуги".

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28-летний полицейский был задержан 15 февраля после очередного сбыта данных в порядке ст. 208 УПК Украины.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.

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Фигуранту грозит лишение свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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Ранее мы сообщали, что подполковника СБУ обвиняют в продаже информации о телефонных разговорах украинцев.

Также напомним, в Киеве коп приторговывал секретной информацией.

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торговля полиция информация Хмельницкий
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