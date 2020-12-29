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В Хмельницком люди из шести многоэтажек уже месяц живут без газа: в чем причина (видео)

29 декабря, 19:32

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Газовики утверждают, что люди не придерживаются правил

В Хмельницком люди из шесть многоэтажек уже месяц живут без газа. После того, как в ноябре двое детей отравились и угорели, газовики прекратили поставки.

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Об этом сообщает корреспондент "Сегодня" Анастасия Сбродова.

Так, местным жителям все приходится делать на электрической плите. А все потому, что в некоторых квартирах газовики обнаружили нарушения.

"Нам вообще ничего не объяснили. Нам сказали: у вас нарушения, устраняйте. На нашей кухне тоже стоит вытяжка. Пришли и говорят: нет, так не должно быть. Должна быть решетка, как когда-то было на вентиляционном канале", – сказал житель дома Александр Коптель.

Всего без газа остались шесть домов – это 354 квартиры. Коммунальщики проверяют дымовые и вентиляционные каналы. Ведь 25 октября в многоэтажке отравились газом и умерли двое детей в возрасте 4 и 9 лет. Меньший умер от газа сразу, старший скончался в реанимации.

Видео: Сегодня

Люди жалуются, что без газа очень сложно, потому что здания старые, проводку никто не менял. Поэтому приходится выбирать: или электро-плитку включить, или стиральную машину.

"Есть электроплитка, на которой не успеваешь многое сделать, или иногда много воды надо, чайничком не вскипятишь. Если параллельно утюг включен или стиральная машина, то конечно у меня выбивает все", – сказала жительница дома Фатима Чиргиндзия.

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Газовики же обвиняют самих жильцов. Мол, прибегают к перепланировке квартир и пренебрегают всеми нормами.

"Категорически запрещается использовать и соединять два прибора на разных этажах в один дымоход. Может быть обратная тяга и угарный газ может попадать в помещение другой квартиры", – объяснил главный инженер АО "Хмельницкгаз" Алексанр Лоб.

В мэрии говорят, есть два варианта: либо достраивать еще один дымовой канал, а это долго. Либо в части квартир отключить газовые колонки и устранить все нарушения.

Напомним, ранее поставщик газа на Херсонщине отказался обслуживать клиентов. Мы рассказывали, что делать в таких случаях.

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