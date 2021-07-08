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В Хмельницком во время зарядки вспыхнул электромобиль (видео)

8 июля 2021 11:15

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Электромобиль выгорел почти дотла. Что именно стало причиной возгорания – пока неизвестно

В Хмельницком во время подзарядки загорелся автомобиль. Фото: коллаж "Сегодня"

В Хмельницком во время подзарядки загорелся автомобиль. Фото: коллаж "Сегодня"

В Хмельницком электромобиль Nissan Leaf загорелся во время зарядки возле ТЦ "Оазис".

Как говорится в сюжете "Сегодня", инцидент произошел на парковке возле одного из торговых центров в центре города. Пожар заметили очевидцы и бросились тушить.

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Впрочем, огонь разгорелся настолько быстро, что когда владелец вышел к машине – остался только кузов. Причину возгорания устанавливают.

Ранее мы сообщали, что в Киеве за сутки сгорели два авто в разных районах города. ЧП произошли в Шевченковском и Голосеевском районах.

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Также напомним, в Днепре на проезжей части загорелся автомобиль. Спасатели ликвидировали пожар. Сообщается, что огонь повредил багажный отсек и салон автомобиля. К счастью, обошлось без пострадавших.

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