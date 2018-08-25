В Хмельницком вспыхнул пожар на вещевом рынке

В Хмельницком на улице Львовское шоссе произошел пожар на вещевом рынке "Дарсон", который охватил торговые киоски на площади 80 кв. м. Об этом сообщает ГСЧС в Хмельницкой области.

"25 августа в 7:10 в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины в Хмельницкой области поступило сообщение о пожаре на территории вещевого рынка "Дарсон" на улице Львовское шоссе в Хмельницком", говорится в сообщении.

К месту происшествия были направлены дежурные караулы 1-го государственного пожарно-спасательного отряда.

"По прибытию к месту пожара установлено, что горит два торговых киоска. Пожар локализован в 7:25 и ликвидирован в 7:30. Общая площадь пожара составила 80 кв. м", – сказано в сообщении.

К ликвидации пожара были задействованы 19 человек личного состава на 4 единицах пожарной и специальной техники.

В результате возгорания выгорело 2 и повреждено еще 4 торговых киоска, пострадавших и погибших нет. Предполагаемая причина пожара и ущерб устанавливаются.