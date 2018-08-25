В Хмельницком вспыхнул пожар на вещевом рынке

Сегодня, 12:21

Пожар охватил торговые киоски на площади 80 кв. м

Фото: скриншот из видео ГСЧС в Хмельницкой области
Фото: скриншот из видео ГСЧС в Хмельницкой области

В Хмельницком на улице Львовское шоссе произошел пожар на вещевом рынке "Дарсон", который охватил торговые киоски на площади 80 кв. м. Об этом сообщает ГСЧС в Хмельницкой области.

"25 августа в 7:10 в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины в Хмельницкой области поступило сообщение о пожаре на территории вещевого рынка "Дарсон" на улице Львовское шоссе в Хмельницком", говорится в сообщении.

К месту происшествия были направлены дежурные караулы 1-го государственного пожарно-спасательного отряда.

"По прибытию к месту пожара установлено, что горит два торговых киоска. Пожар локализован в 7:25 и ликвидирован в 7:30. Общая площадь пожара составила 80 кв. м", – сказано в сообщении.

К ликвидации пожара были задействованы 19 человек личного состава на 4 единицах пожарной и специальной техники.

В результате возгорания выгорело 2 и повреждено еще 4 торговых киоска, пострадавших и погибших нет. Предполагаемая причина пожара и ущерб устанавливаются.

Также в Харьковской области на частном предприятии по переработке пластиковых изделий произошел масштабный пожар. Огонь ликвидировали шесть отделений службы спасения на автоцистернах в составе 32 спасателей.

Ранее в Мукачево Закарпатской области загорелись складские помещения "Новой почты", площадь пожара составила более двух тысяч квадратных метров. Над ликвидацией пожара работало 10 единиц основной пожарной техники и 3 единицы вспомогательной техники, а также свыше 50 спасателей.

Напомним, 20 августа в Запорожье на заводе по переработке резины на одном из складов произошел пожар. Огонь охватил тысячу автомобильных шин.
рынок, пожар, киоски, Хмельницкий, ГСЧС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие страны

Фото: svidok.info

Страшный пожар в Китае: погибли 18 человек

Сегодня, 11:52

Причина возгорания пока выясняется

Россия

Фото: twitter.com/camilagrrr

В Москве горело здание Банка России

Сегодня, 01:24

В пресс-службе финучреждения настаивают на локальном характере этого случая
Загрузка...

Запад

В Мукачево произошел масштабный пожар на складах "Новой почты"

Сегодня, 00:10

В компании заявили, что стоимость всех потерянных посылок будет компенсирована

Харьков

Фото: ГСЧС в Харьковской области

В Харьковской области на предприятии вспыхнул масштабный пожар: появились фото и видео

23 Августа, 11:23

Огонь охватил две тысячи квадратных метров площади
Загрузка...