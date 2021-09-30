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В Хмельницкой области директора школы будут судить за буллинг

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
30 сентября, 11:52
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Административные материалы уже направили в суд
Директор свою вину признал / Коллаж "Сегодня"
Директор свою вину признал / Коллаж "Сегодня"

В Каменец-Подольском районе в Хмельницкой области полицейские составили админпротокол на директора школы, который не сообщил о буллинге.

Об этом сообщили в полиции Хмельницкой области.

Что случилось

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В августе этого года суд привлек к ответственности мать десятилетнего школьника. Её сын постоянно издевался над своим одноклассником.

Мама мальчика, который потерпел от буллинга, неоднократно обращалась к директору, чтобы он принял меры, но ничего не менялось. После этого женщина обратилась с заявлением в полицию.

Позиция директора

Об указанном случае директор должен был сообщить в полицию, но не сделал этого. Свою вину он признал, а несообщение о буллинге мотивировал тем, что должность директора в следующем учебном году занимать не будет и проблемные ситуации будет решать уже новый директор.

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На него оформили админматериалы.

Буллинг в Украине

Проблема буллинга в Украине весьма велика. В 52% случаев школьники подвергаются издевательствам своих одноклассников из-за внешности. 40% детей держат все в себе, потому что стесняются рассказать о том, что подвергаются нападкам со стороны одноклассников. В большинстве случаев украинские школьники устраивают травлю лицом к лицу.

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