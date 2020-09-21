Українська
$ 28,17
33,35
  1. Новости в регионах
  2. Другие регионы

В Хмельницкой области фура столкнулась с легковушкой: среди пострадавших есть дети (фото)

21 сентября, 14:17

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Водитель грузовика не пострадал

В Хмельницкой области столкнулись грузовик и легковой автомобиль. В результате ДТП пострадали семь человек.

Реклама

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, авария произошла вечером 20 сентября в селе Бокиевка Волочисского района.

32-летняя водитель Ford Galaxy и шестеро ее пассажиров получили травмы, среди пострадавших – трое малолетних детей. Им предоставили помощь на месте без госпитализации. Водитель грузовика MAN TGX 24.440 не пострадал.

По данному факту правоохранители открыли криминальное производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, которые управляют транспортными средствами".

В тренде
В Николаеве воры, убегая от полиции, врезались в четыре автомобиля (фото)
Реклама

Ранее мы сообщали, что в Хмельницком рейсовый автобус столкнулся с легковушкой. На место происшествия немедленно прибыли спасатели. Они помогли медикам с транспортировкой пострадавших в машины скорой помощи. В больницах находится семь человек.

Также напомним, в Хмельницкой области столкнулись микроавтобусы. Авария случилась на трассе Житомир – Черновцы. В результате аварии погибли три человека.

А в Киеве на проспекте Любомира Гузара мотоцикл сбил пешехода, перебегавшего дорогу в неположенном месте:

ДТП на Гузара в Киеве

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

авария ДТП дети грузовик полиция Хмельницкая область пострадавшие
Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

У застрявших на границе хасидов обнаружили коронавирус
У застрявших на границе хасидов обнаружили коронавирусДругие регионы
В Виннице нашли военное кладбище: похоронены тысячи воинов УНР
В Виннице нашли военное кладбище: похоронены тысячи воинов УНРДругие регионы
В Виннице приземлились американские самолеты: появилось видео
В Виннице приземлились американские самолеты: появилось видеоУкраина
В Умани вспыхнул новый конфликт между хасидами и местными
В Умани вспыхнул новый конфликт между хасидами и местнымиДругие регионы
В Умани у 10 паломников подтвердили COVID-19
В Умани у 10 паломников подтвердили COVID-19Другие регионы
Глава Черниговской ОГА подал в отставку
Глава Черниговской ОГА подал в отставкуПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять