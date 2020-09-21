В Хмельницкой области фура столкнулась с легковушкой: среди пострадавших есть дети (фото)

В Хмельницкой области столкнулись грузовик и легковой автомобиль. В результате ДТП пострадали семь человек.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, авария произошла вечером 20 сентября в селе Бокиевка Волочисского района.

32-летняя водитель Ford Galaxy и шестеро ее пассажиров получили травмы, среди пострадавших – трое малолетних детей. Им предоставили помощь на месте без госпитализации. Водитель грузовика MAN TGX 24.440 не пострадал.

По данному факту правоохранители открыли криминальное производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, которые управляют транспортными средствами".

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Ранее мы сообщали, что в Хмельницком рейсовый автобус столкнулся с легковушкой. На место происшествия немедленно прибыли спасатели. Они помогли медикам с транспортировкой пострадавших в машины скорой помощи. В больницах находится семь человек.

Также напомним, в Хмельницкой области столкнулись микроавтобусы. Авария случилась на трассе Житомир – Черновцы. В результате аварии погибли три человека.

А в Киеве на проспекте Любомира Гузара мотоцикл сбил пешехода, перебегавшего дорогу в неположенном месте:

ДТП на Гузара в Киеве

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