В Хмельницкой области мужчина с COVID-19 и температурой пришел на работу

В Староконстантинове Хмельницкой области, где коронавирус подтвердили у монахинь, больной COVID-19 мужчина, несмотря на температуру и больничный, пришел на работу. Об этом на заседании городского штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации рассказал мэр города Николай Мельничук, сообщает starkon.city.

"Из-за безответственных поступков одних страдают другие. Сначала к больному, у которого подтвердили коронавирус, приехали дети из Черновцов, которые заразили родителей, потом родители поехали в село на проводы, а мужчина еще пошел с температурой на работу", – сообщил он.

На производство, на котором работает больной, уже выехали специалисты. Они должны найти "контактных" и взять у них пробы на COVID-19. Кроме того, спасатели проводят дезинфекцию помещений.

Издание отмечает, что, по неофициальной информации, это предприятие уже закрыли, а его работников отправили на самоизоляцию.

Ранее мы сообщали, что падение количества новых больных COVID-19 за последние пару дней в Украине связано с выходными и праздничными днями.

Также смотрите подробнее карту заболевших по регионам.

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