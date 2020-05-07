В Хмельницкой области обнаружили 11 новых случаев коронавируса, в том числе на АЭС

В городе атомщиков подтвердили восемь случаев заболевания

В Хмельницкой области на протяжении суток было подтверждено 11 новых случаев коронавируса.

Об этом сообщили в областной государственной администрации.

Среди заболевших восемь человек оказались жителями города атомщиков – Нетешина, причем двое из них – сотрудники Хмельницкой АЭС.

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Еще два случая подтвердились в Хмельницком (один при тестировании пациента с пневмонией, в другом случае человек контактировал с заболевшим) и один – в Каменце-Подольском (контактное лицо).

По состоянию на 7 мая в Хмельницкой области зарегистрировано 154 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Выздоровели 43 человека, умерли 7.

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Напомним, ранее мы сообщали, что подобная ситуация сложилась и в Запорожской области – в Энергодаре выявили три случая заражения коронавирусом, два из которых – у работников атомной электростанции.

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Кроме того, среди сотрудников Южно-Украинской атомной электростанции медики обнаружили коронавирус у 12 человек, еще у одного заболевание подозревается.

Отметим, что президент Владимир Зеленский объяснил украинцам необходимость продления карантина, заверив, что неурочное возвращение к обычному ритму жизни грозит катастрофическими последствиями.

Это заявление было сделано после того, как в Украине продлили карантин до 22 мая.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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