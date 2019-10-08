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В Хмельницкой области охотник случайно подстрелил товарища

8 октября, 13:48

Мужчины занимались пристрелкой оптического прицела охотничьего карабина

/ Фото: Pixabay

В Хмельницкой области 64-летний пенсионер по неосторожности застрелил своего знакомого.

"Вчера, 6 октября, около 14.30 часов на пустыре возле села Россоша Хмельницкого района. 46-летний пострадавший вместе с подозреваемым занимались пристрелкой оптического прицела охотничьего карабина. В результате пенсионер случайно попал в голову знакомому, который стоял у мишени", – сообщают в полиции.

Сейчас мужчине уже объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 119 (Убийство по неосторожности) УКУ. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. За совершенное мужчине грозит от 3 до 5 лет ограничения или лишения свободы.

Ранее в Закарпатской области мужчина во время охоты случайно застрелил своего товарища. Полицейские выяснили, что происшествие случилось утром в урочище "Бараки", куда мужчины пошли за грибами и на охоту.

Напомним, в Ореховском районе Запорожской области 16-летняя девушка случайно выстрелила в лицо своей 17-летней подруге. Пострадавшую госпитализировали, а по факту неосторожного обращения с оружием открыли уголовное производство.

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Источник: Сегодня

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