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В Хмельницкой области под колесами трактора погиб маленький мальчик

14 ноября, 09:37

От полученных травм ребенок скончался на месте

Фото: ГУНП в Хмельницкой области

Фото: ГУНП в Хмельницкой области

Под Шепетовкой в Хмельницкой области произошло ДТП – под колеса трактора попал шестилетний мальчик. Ребенок погиб на месте.

Как рассказали в пресс-службе местной полиции, трагедия случилась 13 ноября в селе Жилинцы. По словам копов, водитель трактора объезжал автобус, который стоял на остановке. Именно в этот момент под его колеса попал маленький пешеход. Ребенок пытался перебежать проезжую часть перед автобусом. Он погиб на месте.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства ДТП.

Ранее мы сообщали, что за десять месяцев 2019 года в Украине произошло 129 815 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибло 2716 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения ПДД.

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ДТП полиция трактор мальчик хмельницкая область шепетовка

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