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В Хмельницкой области посреди улицы на парня рухнуло дерево (фото)

17 июня 2021 14:37

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Пострадавшего госпитализировали в местную больницу – сейчас правоохранители выясняют, кто будет отвечать за этот инцидент

В Каменец-Подольском Хмельницкой области на 18-летнего парня посреди улицы упало дерево. Пострадавшего увезли в больницу.

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Об этом сообщили в Каменец-Подольском районном управлении полиции в Facebook.

Инцидент произошел вечером 16 июня на улице Огиенко. Когда парень шел по тротуару, на него внезапно упало дерево. Его с травмами госпитализировали в районную больницу.

Дерево, которое упало на прохожего. Фото: Нацполиция

Дерево, которое упало на прохожего. Фото: Нацполиция

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По факту служебной халатности полицейские начали уголовное производство. Теперь копы выясняют, кто будет за это отвечать.

Напомним, в Полтаве на летнее кафе упало дерево. За несколько секунд до падения посетители кафе перешли с летней площадки в помещение.

Кроме того, в Мелитополе из-за оползня на женщину обрушился сарай.

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