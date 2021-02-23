В Хмельницкой области пьяный полицейский насмерть сбил женщину

Копа уже уволили из органов

В Хмельницкой области работник группы реагирования патрульной полиции насмерть сбил женщину, после чего скрылся с места преступления.

Реклама

Как сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко на своей странице в Facebook, его удалось задержать спустя 40 минут после ДТП. Он оказался пьяным.

Глава Нацполиции отметил, что данный сотрудник уже уволен из полиции. Материалы по данному делу будут переданы в Государственное бюро расследований.

В тренде Арестович о ситуации под Горловкой: ВСУ полностью разнесли позицию боевиков

Ранее мы сообщали, что в Харькове автомобиль полицейских попал в масштабное ДТП во время погони за легковушкой нарушителей. В результате аварии в больницу госпитализировали двух сотрудников Управления патрульной полиции.

Также напомним, в Одессе автомобиль патрульных попал в масштабное ДТП. Toyota Prius протаранил микроавтобус Renault Trafic службы доставки воды. По словам очевидцев, в результате ДТП пострадали полицейские и водитель микроавтобуса.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама