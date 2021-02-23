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В Хмельницкой области пьяный полицейский насмерть сбил женщину

23 февраля, 12:56

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Копа уже уволили из органов

В Хмельницкой области работник группы реагирования патрульной полиции насмерть сбил женщину, после чего скрылся с места преступления.

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Как сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко на своей странице в Facebook, его удалось задержать спустя 40 минут после ДТП. Он оказался пьяным.

Глава Нацполиции отметил, что данный сотрудник уже уволен из полиции. Материалы по данному делу будут переданы в Государственное бюро расследований.

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Ранее мы сообщали, что в Харькове автомобиль полицейских попал в масштабное ДТП во время погони за легковушкой нарушителей. В результате аварии в больницу госпитализировали двух сотрудников Управления патрульной полиции.

Также напомним, в Одессе автомобиль патрульных попал в масштабное ДТП. Toyota Prius протаранил микроавтобус Renault Trafic службы доставки воды. По словам очевидцев, в результате ДТП пострадали полицейские и водитель микроавтобуса.

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ДТП жертва алкоголь полицейский Хмельницкая область пьяный водитель
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