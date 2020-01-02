В Хмельницкой области рухнула новогодняя елка: фото

В Дунаевцах рухнула новогодняя елка / Фото: Facebook

В Хмельницкой области рухнула главная новогодняя елка села Дунаевцы. Как сообщили местные жители, инцидент произошел из-за порывов сильного ветра.

На странице Facebook-сообщества "Ділові Дунаївці" опубликовали фото упавшего новогоднего дерева, а жители резко критиковали местную власть за ненадлежащий монтаж елки.

Реклама

Между тем, на место происшествия оперативно прибыли коммунальщики и поставили елку на место.

Напомним ранее новости "Сегодня" писали о том, что, чтобы защитить новогодние деревья в столице, коммунальщики начали обрабатывать их специальным веществом. Оно не особенно заметно на стволе, но если принести такое дерево домой, амбре в квартире будет совсем не новогоднее. Работники надевают специальную форму, чтобы не испачкать повседневную одежду. Обрабатывают по старинке – веником.

Также мы рассказывали о том, как журналисты "Сегодня" отправилась в рейд с инспекторами, чтобы проверить происхождение елок на продажу. Как оказалось, более 15 миллионов елок выращивают лесоводы на специальных новогодних плантациях. И законно их сбывают. Но есть и те, которые хотят нажиться почти бесплатно.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама