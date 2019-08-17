В Хмельницкой области схватили грабителя ювелирного магазина

Вор пытался сдать кольцо в ломбард на следующий день после ограбления

/ Фото: Нацполиция

Правоохранительные органы Хмельницкой области задержали нарушителя, который ограбил ювелирный магазин в Каменце-Подольском, где ранее местный прокурор потерял уголовное дело.

"Как выяснили полицейские, выехавшие на место происшествия, злоумышленник под предлогом покупки попросил примерить золотое мужское кольцо стоимостью 7300 гривен. А когда продавец отвлеклась на других людей, вместе с ювелирным изделием сбежал из магазина", – сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Инцидент произошел около полудня 16 августа.

Реклама

После этого правоохранители распечатали изображение грабителя с камер наблюдения и перекрыли подходы ко всем возможным местам сбыта краденого.

Злоумышленника задержали после того, как он сдал кольцо в ломбард и направлялся на автовокзал, чтобы уехать из города в свой родной район.

Подозреваемый сознался в содеянном, и сейчас в отношении него возбуждено уголовное производство за грабеж, за что предполагается наказание в виде лишения свободы до 4 лет.

Правоохранители продолжают следственные действия.

Напомним, ранее неудачное ограбление ювелирного магазина со стрельбой произошло в Киеве – охранник помешал вооруженному злоумышленнику совершить ограбление. Тот даже выстрелил, но не попал, после чего сбежал с места преступления.

Помимо того, в начале года в Харьковской области полицейские задержали шестерых иностранцев по подозрению в ограблении ювелирного магазина в Кривом Роге.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама