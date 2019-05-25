В Хмельницкой области спасают медведя, который живет в тесной клетке в ресторане
Он живет в клетке на территории придорожного ресторана
Медведя, который живет в тесной клетке, спасают зоозащитники. Дикого зверя держат для развлечения на территории ресторанного комплекса уже много лет.
Зоозащитники уверены — его условия содержания не соответствуют нормам. Согласно стандартам, приняла Украина, должно быть вольер не менее 30 квадратных метров.
А еще нет проточной воды, чтобы медведь смог искупаться или просто напиться, когда ему хочется. А еще — животное без документов, даже ветеринарного паспорта нет. Поэтому, говорят зоозащитники, трудно выяснить он здоров, имеет прививки.
Ресторанный комплекс, где содержат медведя, возглавляет Виталий Мрачковский. Рассказывает, что медведь в них давно. Он попал сюда еще трехмесячным малышом. С тех пор о нем заботились, кормили и показывали гостям ресторана. Кто-то из них и сообщил зоозащитников о горькой судьбе дикого зверя в клетке.
Ухаживает медведя Василий Мизик утверждает, что медведь ест все, кроме рыбы и бананов. Мол, ему дают кашу, фрукты и тому подобное. Перепадает косолапому и такого, чего в дикой природе точно не нашел бы.
Такое угощение зверю по вкусу. Литр йогурта выпивает в минуту. Но зоозащитники, инспекторы и предприниматели тем временем пытаются решить, где же животному будет лучше. Предлагают забрать медведя и перевезти в специальный центр реабилитации фактически в дикую природу. И руководитель ресторана просит не разлучать со зверем. Мол, скучать по своему смешанные, и он, вероятно, за ними тоже. Обещает, что в ближайшее время переселят животные в большие апартаменты.
За несколько дней до медведя приедут экологические инспекторы. Предоставят владельцам все предписания и озвучат требования. Все должны выполнить за полгода. Если не справятся, то медведя таки перевезут в заповедник.
Напомним, ранее мы писали о том, как в Национальном природном парке "Синевир" в условиях, максимально приближенных к естественным, бурые медведи заново учатся впадать в спячку. Из-за жизни в неволе многие животные разучились это делать.
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