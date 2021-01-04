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В Хмельницкой области тушили пожар в женском монастыре: фото и видео

4 января, 10:27

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Возгорание началось в постройке, где жили три монахини

В Хмельницкой области произошел пожар на территории женского монастыря Святого Великого Благоверного Князя Александра Невского. Столп дыма в Полонском районе был виден за несколько километров.

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Об этом сообщают новости "Сегодня".

Как узнали журналисты, возгорание случилось в деревянной хозяйственной постройке. Там жили три монахини.

Видео: Сегодня

Огонь быстро охватил сотни квадратных метров. И мог перекинуться на соседние сооружения, где расположены кельи и главный храм. Тушили пламя несколько бригад спасателей из соседних сел.

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Пожар потушили всего за час. Предварительно, здание загорелось из-за неисправного печного отопления. Люди не пострадали.

Напомним, ранее в Ивано-Франковской области горела церковь Андрея Первозванного. Спасатели тушили пожар в храме около шести часов.

Кроме того, в Донецкой области загорелась церковь Петра и Павла в городе Лиман. Уникальное деревянное здание было построено 172 года назад.

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монастырь Хмельницкая область пожар
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