В Хмельницкой области тушили пожар в женском монастыре: фото и видео

В Хмельницкой области произошел пожар на территории женского монастыря Святого Великого Благоверного Князя Александра Невского. Столп дыма в Полонском районе был виден за несколько километров.
Об этом сообщают новости "Сегодня".
Как узнали журналисты, возгорание случилось в деревянной хозяйственной постройке. Там жили три монахини.
Огонь быстро охватил сотни квадратных метров. И мог перекинуться на соседние сооружения, где расположены кельи и главный храм. Тушили пламя несколько бригад спасателей из соседних сел.
Пожар потушили всего за час. Предварительно, здание загорелось из-за неисправного печного отопления. Люди не пострадали.
Напомним, ранее в Ивано-Франковской области горела церковь Андрея Первозванного. Спасатели тушили пожар в храме около шести часов.
Кроме того, в Донецкой области загорелась церковь Петра и Павла в городе Лиман. Уникальное деревянное здание было построено 172 года назад.
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