В Хмельницкой области умер зараженный коронавирусом монах: что известно

Монах почувствовал недомогание еще 7 мая, и вскоре температура у него поднялась до 41 градуса

В Хмельницкой области умер монах Городищенского монастыря Рождества Богородицы, у которого уже после смерти подтвердили инфицирование коронавирусом.

Как сообщили в областной государственной администрации, мужчина почувствовал недомогание еще 7 мая, через пять дней его состояние резко ухудшилось, а температура повысилась до 41 градуса.

Монаху вызвали скорую помощь. Медики, учитывая, что мужчина находился не в критическом, но тяжелом состоянии, и вначале его решили доставить в Хмельницкую инфекционную больницу.

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В итоге пациента привезли в Шепетовскую Центральную районную больницу, где должны были оказать неотложную помощь и провести искусственную вентиляцию легких, однако через полтора часа после госпитализации мужчина скончался.

По словам начальника местного лабораторного центра Владимира Мазаева, были проведены мероприятия по дезинфекции помещений и мест проживания умершего.

Кроме того, был определен круг контактных лиц – таких оказалось 48 человек, и сейчас они находятся на самоизоляции. У всех отобрали образцы для проведения ПЦР-исследования. Среди контактных лиц оказались работники скорой помощи, медицинские работники инфекционного отделения, а также 20 человек, которые постоянно находятся в монастыре.

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После того, как было подтверждено, что умерший был инфицирован, Городищенский монастырь закрыли для посещений.

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Ранее стало известно, что в Киево-Печерской лавре от коронавируса скончались трое монахов.

Как известно, на карантин Лавра закрыта с 13 апреля, и никого, кроме священнослужителей, нет. Тем, кто находится на самоизоляции, питание приносят родственники. Оставляют у входа, а передает охрана или полиция.

При этом наместник и братия Киево-Печерской лавры попросили прихожан о финансовой помощи.

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