В Хмельницкой области в ДТП погиб мужчина: еще двое человек в реанимации

Один из водителей выехал на встречную полосу движения

В Хмельницкой области произошло смертельное ДТП с участием двоих автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Правоохранители рассказали, что трагедия случилась вчера, 15 мая, около 18:35 на автодороге между селами Поляны и Тарноруда Волочисского района.

"31-летний житель г. Волочиск, управляя автомобилем Fiat Scudo, выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2104 под управлением 53-летнего жителя с. Постоловка", - говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель ВАЗа от полученных травм скончался на месте происшествия. Его 46-летняя пассажирка и водитель иномарки получили тяжелые травмы. Их госпитализировали в реанимационное отделение Волочиской центральной районной больницы.

По данному факту следователи открыли уголовное производство. Виновнику ДТП грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Напомним, ранее в Киеве недалеко от станции метро "Почтовая площадь" пьяная девушка-водитель Suzuki Vitara устроила ДТП. При этом она отказалась проходить тест на содержание алкоголя в крови и устроила копам скандал.

Кроме того, ранее во Львове автомобиль на большой скорости врезался в столб. В результате аварии один человек погиб, еще трое оказались в больнице.

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