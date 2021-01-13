В Хмельницкой области в ДТП пострадали четыре человека (видео)

В Хмельницкой области столкнулись грузовик и микроавтобус. В результате ДТП пострадали четыре человека.
Об этом сообщили на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Отмечается, что инцидент произошел в селе Шпичинцы Деражнянского района. Столкнулись микроавтобус Wolkswagen и грузовой автомобиль ГАЗ-53.
Четыре человека получили травмы.
На место вызвали спасателей, они отключили аккумуляторные батареи обоих авто и смыли с дороги остатки горюче-смазочных материалов и обломков, чтобы не произошло возгорания.
Теперь причину ДТП выясняют правоохранители.
Напомним, ранее под Харьковом скорая помощь слетела в кювет.
Кроме того, мы писали, что в Одессе столкнулись пять автомобилей. В результате столкновения одно из авто загорелось.
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