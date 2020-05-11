В Хмельницкой области во время ремонта дорог погиб рабочий

В Хмельницкой области во время дорожных работ произошел сдвиг почвы. В результате трагического инцидента одного из рабочих заживо засыпало землей. Об этом сообщили Vsim.ua.
Отмечается, что трагедия случилась вблизи села Правдовка Ярмолинецкого района.
"Работники дорожно-строительного управления №56 прокладывали траншеи для дренажной трубы на автодороге Житомир – Черновцы", – говорится в сообщении.
Во время работ произошел оползень на глубине примерно двух метров. Земля присыпала одного из рабочих. Спасатели помогли раскопать пострадавшего и достать его из траншеи.
На место инцидента вызвали медиков. Они полчаса они реанимировали мужчину, однако вернуть к жизни его не удалось.
Напомним, в Тернополе во время реконструкции коллектора на улице Галицкой произошел оползень грунта, землей засыпало двух человек. Спасти их не удалось. Спасатели добавили, что очевидцы слишком поздно сообщили о происшествии, и потому много времени было потеряно.
Кроме того, в Одесской области, на берегу Хаджибейского района, случилась трагедия – двоих мужчин насмерть засыпало землей. Стало известно, что трагедия произошла, когда мужчины пытались спасти собаку, застрявшую в лисьей норе.
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