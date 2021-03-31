В Хмельницкой области женщина бросилась в 17-метровый колодец, спасая маленькую дочь

В поселке городского типа Летичев Хмельницкой области пятилетний ребенок и его мать упали в 17-метровый колодец. Обоих удалось спасти.

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Как сообщает пресс-служба МВД Украины, первой в заброшенный колодец упала пятилетняя девочка. Увидев это, ее мать бросилась за ней.

Прибывшие на место спасатели спустились вниз с помощью спасательной веревки. Они достали девочку и передали ее медикам, после этого вытащили женщину.

В результате инцидента ребенок получил перелом ноги, мать не пострадала. Травмированную забрали медики для дальнейшего обследования.

Ранее мы сообщали, что в Черкасской области мужчина упал в 15-метровый колодец.

Также напомним, в Днепре собака нашла женщину, которая просидела в колодце двое суток.

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