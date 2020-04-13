Жительницу Нетешина наказали за "программу сокращения населения" от коронавируса

Жительнице города Нетешин Хмельницкой области грозит штраф за распространение ложной информации о коронавирусной инфекции.

Как сообщает Исполнительный комитет Нетешинского городского совета, 63-летняя местная жительница через мобильное приложение Viber в сообществе одного из ОСМД (насчитывает 115 участников) распространила ложную информацию об инфицировании коронавирусом.

"Женщина указала об имеющейся программе сокращения населения до 1 млрд, а также о попытках правоохранительных органов и медицинских работников умышленно осуществить вакцинацию для заражения коронавирусом жителей города", – рассказали в Нетешинском горсовете.

По словам чиновником, "такие действия могли привести к социальной напряженности, нарушению общественного порядка и другим негативным последствиям".

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"Полицейский офицер общины составил относительно гражданки административный протокол по признакам статьи 173-1 (распространение ложных слухов) КоАП. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до одного месяца с отчислением двадцати процентов заработка", – сообщили в горсовете.

Власти также призвали жителей не распространять непроверенную информацию о коронавирусе COVID-19, которая может посеять панику.

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Напомним, согласно данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 09:40 13 апреля в Украине официально подтверждено 3102 случая заражения COVID-19. За сутки было обнаружено 325 новых случаев.

В результате осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 93 человека. В то же время 97 украинцев уже побороли опасный вирус.

Среди выздоровевших – 21-летний житель Черниговской области, который привез инфекцию из Польши.

О том, как долго украинцы смогут "протянуть" без денег на карантине – смотрите в сюжете новостей "Сегодня".

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