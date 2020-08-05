В Хмельницкой области жестоко убили священника

Полицейские из Хмельницкой области оперативно раскрыли жестокое убийство священника. Тело мужчины нашли недалеко от автобусной остановки возле одного из сел.
Об этом сообщили на Telegram-канале Уголовного розыска Нацполиции.
"25 июля поступило сообщение о том, что недалеко от автобусной остановки одного из сел Летичевского района было обнаружено тело неопознанного мужчины 30-35 лет на стадии разложения", - говорится в сообщении.
Полицейские добавили, что на теле обнаружили признаки насильственной смерти, и было открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство".
Позже была установлена личность убитого – им оказался 36-летний житель Закарпатья, священник Украинской православной церкви.
"Розыскными мероприятиями шаг за шагом восстановлено местонахождение и путь передвижения потерпевшего. Кропотливым трудом установлена личность подозреваемого – ранее неоднократно судимого за совершение преступлений против собственности", - добавили в полиции.
Подозреваемого задержали на Донбассе – в городе Дружковка, и обнаружили у него личные вещи убитого священника.
"Злоумышленник в содеянном сознался. Продолжаются следственные действия. Реальные мотивы и обстоятельства трагедии устанавливаются", - резюмировали копы.
Напомним, ранее в Хмельницкой области задержали мужчину, подозреваемого в жестком убийстве. Как выяснилось, 21-летний парень предложил женщине деньги за секс, а когда та отказалась, избил ее до смерти.
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