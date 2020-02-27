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В ход пошли камни, урны и дымовые шашки: под Винницей жестко сорвали сессию горсовета (видео)

27 февраля, 14:58

Копы уже задержали одиннадцать человек

В Жмеринке Винницкой области сорвали сессию горсовета – в здание ворвались мужчины в масках и устроили потасовку. Об этом рассказала начальник отдела коммуникации полиции в области Анна Олейник, сообщает "Укринформ".

"Это была очередная сессия Жмеринской городского совета. Более 20 человек в масках разбили входную дверь, забежали в фойе городского совета и хотели прорваться к месту проведения пленарного заседания. Им помешали полицейские, которые несли службу по охране общественной безопасности. Молодые бросали в них камни и дымовые шашки, успели разбить часть мебели и побить окна", - рассказала Олейник.

Как сообщает Telegram-канал Klymenko Time, во время драки в горсовете "летали" урны.

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В результате инцидента пострадали восемь полицейских и четверо нападавших. После потасовки задержали 11 человек. Сейчас их допрашивают, устанавливают их анкетные данные, а также устанавливают личности всех участников. После случившегося сессия продолжила свою работу.

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А в Кропивницком Кировоградской области во время сессии горсовета на местного жителя набросился депутат. Мужчина в этот момент выступал с трибуны.

Также мы писали, что сессия горсовета в Бердичеве Житомирской области закончилась неожиданно – в зал зашел человек и поджег себя.

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