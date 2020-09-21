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В ходе военных учений на полигоне "Юг" начался пожар

21 сентября, 20:23

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Для тушения задействовали пожарную технику и авиацию

Во время проведения штатных стрельб на полигоне оперативного командования "Юг" произошло возгорание сухой травы в поле и сухостоя в лесополосе. Об этом сообщила пресс-служба Генштаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

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Для тушения пожара была задействована пожарная техника и авиация. Кроме того, в тушении помогали участники учений и сотрудники ГСЧС.

"Благодаря совместным оперативным и слаженным действиям личного состава, привлеченного для проведения учений, и представителей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, распространение огня было прекращено", – говорится в сообщении.

В данный момент проводится ликвидация последствий пожара, личный состав и технические средства не пострадали.

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В то же время в ДСНС сообщили, что в Голопристанском районе Херсонской области горит около 10 га леса. Угрозы населенным пунктам нет.

Пожар на полигоне "Юг"

К тушению пожара привлечены 116 человек и 37 единиц техники, в том числе два самолета АН-32П, два пожарных танка и вертолет ВСУ с водосливным устройством.

Напомним, в Харьковской области после возгорания торфяников на военном полигоне вблизи поселка Клугино-Башкировка в Чугуевском районе, пожар тушили несколько дней. Тогда загорелся камыш, сухая трава и хвойная подстилка на общей площади в 10 гектаров.

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учения полигон пожар Херсонская область
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