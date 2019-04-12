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В Израиле озвучили итоги парламентских выборов

Сегодня, 02:21

Всего в законодательном органе Израиля 120 мест, срок его полномочий составляет четыре года

Фото: AFP

Партия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху "Ликуд" получила в Кнессете (израильском парламенте – ИФ) 36 мандатов из 120 после подсчета 100% голосов, сообщила израильская корпорация телерадиовещания.

Таким образом, партия "Ликуд" обошла блок оппозиции "Кахоль-Лаван", у которого 35 депутатских мест. Выборы в парламент Израиля Кнессет состоялись во вторник.

Всего в законодательном органе Израиля 120 мест, срок его полномочий составляет четыре года. По итогам предыдущих выборов Кнессет был сформирован из 10 партий. Правом голоса обладает свыше 6,3 млн жителей Израиля. Минимальный порог составляет 3,25% голосов, он эквивалентен четырем местам в парламенте.

Партия "Ликуд" считалась одним из главных фаворитов предвыборной гонки, несмотря на коррупционные обвинения в адрес ее лидера.

Кандидатом в премьер-министры, как правило, президент выбирает лидера партии с наибольшим числом депутатских мандатов, но сформировать кабинет он может поручить и политику, чья партия не получила больше всего голосов, но в состоянии сформировать коалицию, поддерживаемую как минимум 61 из 120 парламентариев. Если претенденту на пост премьер-министра не хватит отведенных 42 дней на формирование правительства, президент должен передать это право другому депутату.


Как известно, в Израиле прошли парламентские выборы, в которых участвовали четыре десятка блоков и партий.

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Тег выборы, Израиль, парламент, результаты

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Интерфакс

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