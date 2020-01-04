В Каховке после убийства местного жителя начались акции протеста

На месте происшествия дежурят пожарные, которые оперативно тушат пиротехнику и покрышки

Видео: 0552.ua

После того, как в Каховке мужчина, отдыхающий с полицейским, застрелил 26-летнего местного жителя, в городе начался стихийный митинг.

Об этом сообщает местный сайт 0552.

Люди пришли к каховскому отделению полиции, которое протестующие забросали дымовыми шашками и окружали кольцом из горящих шин.

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С жителями Каховки встретился начальник местного отдела полиции Алексей Войчек.

На месте инцидента дежурят пожарные, которые оперативно тушат пиротехнику и покрышки.

Напомним, что ранее сообщалось, что в Херсонской области произошло убийство: 29-летний мужчина совершил несколько выстрелов из ружья в живот другому мужчине. В результате ссоры между хозяином дома и бывшим мужем его жены произошла стрельба. Правоохранители задержали злоумышленника и выбрали ему меру пресечения.

Ранее сообщалось, что житель Переяслава заподозрил свою жену в измене, после чего похитил предполагаемого ухажера и подверг его пыткам .

Также столичные правоохранители задержали организатора похищения мужчины . Пострадавшего в прошлом году удерживали 12 дней в неволе и требовали у его родственников полмиллиона долларов. Подробности похищения мужчины смотрите в сюжете:

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