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В Калиновке мать с дочерью собрали в квартире полсотни собак

31 октября, 03:08

Женщины не успевали присматривать за всеми питомцами и разрешили забрать их в приют

В Винницкой области мать с дочерью собрали в своей однокомнатной квартире в Калиновке более полусотни бездомных животных.

В небольшую квартиру собак собирали десять лет – они были голодные больные и неухоженные. В конце концов, владелицы разрешили забрать собак в приют, где о них будут заботиться волонтеры.

Напомним, недавно в Свалявском районе Закарпатской области собака и боец ​​ГСЧС, который с детьми в свой выходной собирал грибы, спасли мужчину от смерти.

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Напомним, в Николаеве собака спасла жизнь девочке, которая провалилась в канализацию. Яма была прикрыта маленьким матрасом, который засыпало снегом. Поэтому ребенок его просто не заметил. Целый час девочка стояла по пояс в фекалиях. Чтобы не упасть, держалась за небольшой поручень, и при этом на руках у нее была собака.

Ребенок звал на помощь, однако никто не слышал. В конце концов, она вытолкала собаку наверх. Ее лай и привлек внимание прохожего, который вытащил малышку. От пережитого у девочки шок.

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животные собаки Винницкая область Калиновка

Источник: Сегодня

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