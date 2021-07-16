Українська
$ 27,29
32,24
  1. Новости в регионах
  2. Другие регионы

В Каменце-Подольском от взрыва на улице пострадали шесть человек: среди раненых ребенок

16 июля 2021 7:56

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

СМИ пишут, что подозреваемый – ранее судимый местный житель. Его уже задержали правоохранители

Подозреваемого виновного уже задержали.

Подозреваемого виновного уже задержали. / Фото: Нацполиция

В Хмельницкой области произошел взрыв неизвестного устройства, в результате которого пострадали шесть человек, в том числе 4-летний ребенок.

Реклама

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Читайте также: Спорили под ларьком, взорвали гранату – пятеро в больнице. Видео момента взрыва

Отмечается, что инцидент случился 15 июля около 19:25 в Каменце-Подольском на улице Розвадовского. Спасателям прохожие заявили, что слышали звуки, похожие на выстрелы.

Как выяснили на месте копы, взорвалась, вероятно, граната.

Реклама

В результате взрыва пострадали шесть человек – пятеро взрослых и 4-летний ребенок. Все они госпитализированы в городскую больницу и получают помощь медиков.

Не пропусти!
В тренде
В Одессе полицейские устроили драку с водителем из-за парковки – видео
Копы подрались с водителем. Коллаж "Сегодня"

Подозреваемого уже задержали. По предварительной информации, он был пьяным.

Vsim.ua пишет, что задержанный – ранее судимый мужчина. А на сайте ye.ua добавили, что ему 60 лет, и он местный житель. Впрочем, теперь все обстоятельства будут выяснять следователи.

Напомним, под Житомиром прогремел мощный взрыв на празднованиях Ивана Купала.

Кроме того, в селе Белогородка Киевской области произошел взрыв в многоэтажке. После этого начался пожар.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

В Черниговской области 12-летняя школьница ждет ребенка от 17-летнего парня. Подробности скандала
В Черниговской области 12-летняя школьница ждет ребенка от 17-летнего парня. Подробности скандалаДругие регионы
"Это просто ужас". Жители Херсона купили колбасу с червями внутри (видео)Другие регионы
В Черкассах няня в детском саду жестоко избила ребенка. Подробности скандала
В Черкассах няня в детском саду жестоко избила ребенка. Подробности скандалаДругие регионы
Купить квартиру в Украине стало дороже: как изменились цены в крупных городах
Купить квартиру в Украине стало дороже: как изменились цены в крупных городахНедвижимость
Стрельба по ребенку под Житомиром. Военному выбрали меру пресечения (обновлено)
Стрельба по ребенку под Житомиром. Военному выбрали меру пресечения (обновлено)Другие регионы
"Укрзализныця" назначила еще один поезд к морю (расписание)Транспорт

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять