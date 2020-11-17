В Канаде начали выпускать шлемы против коронавируса (фото, видео)

Шлем почти полностью закрывает верхнюю часть тела человека и выглядит крайне футуристично

Шлемы-капсулы от коронавируса начали выпускать в Канаде. Они оборудованы вентиляторами и очистительными системами, и полностью закрывают голову и верхнюю часть тела.

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На спине — вентилятор с батарейками и респиратор, который выводит воздух наружу. Автор идеи — местный изобретатель. Уже два месяца носит такой шлем. И продает всем желающим почти по 400 долларов (это со скидкой).

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Впрочем, врачи говорят, что эффективность шлема еще не доказана.

А тем временем американская компания Moderna заявила об успешных испытаниях вакцины, эффективность которой составляет 94%. При этом, эта вакцина не требует глубокой заморозки для хранения.

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Но тут же оказалось, что вакцину Moderna критикуют за дороговизну, а ЕС пытается снизить цену.

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