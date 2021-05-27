В каневской больнице открыли суперсовременное отделение (фото, видео)

Александр Скичко заявил, что теперь каждая вложенная гривня будет работать на пациентов и персонал больницы

Обновленное приемное отделение в Каневской обласной больнице. Фото: ck-oda.gov.ua

В Каневской районной больнице в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" открыли новое приемное отделение, которое сможет обслуживать около 50 тысяч граждан. Его также обустроили современным медицинским оборудованием, что позволит сократить время для спасения жизней.

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Об этом сообщает Черкасская облгосадминистрация.

По словам главы области Александра Скичко, это только начало масштабного обновления медицинских учреждений Черкасской области.

Скичко в палате больницы. Фото: ck-oda.gov.ua

"Мне очень приятно, что сегодня мы открываем действительно образец того, какой у нас должна быть медицина здесь, в Украине и в Черкасской области. Всего в области было реализовано 8 таких проектов, и это только начало", – заявил он.

Врачи рассказывают Скичко о новом оборудовании. Фото: ck-oda.gov.ua

Скичко добавил, что накануне обновленное отделение экстренной помощи заработало в Смеле. По его словам, на ремонт и обустройство отделения направили более 7,6 млн грн.

Фото: ck-oda.gov.ua

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"Проекты реализовали за государственные средства, и каждая вложенная гривня теперь будет работать на пациентов и персонал больницы", – подчеркнул глава области.

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"Пандемия коронавируса показала, что мы долгое время уделяли недостаточное внимание медицине, но сейчас это меняется. Яркий пример тому сегодняшнее открытие приемного отделения в рамках программы президента "Большая стройка", – сказал он.

Начали работы в отделении в конце прошлого года. С тех пор здесь заменили все внутренние сети, восстановили помещение, сделали современный свежий ремонт. Также закупили мебель и завезли новую медицинскую технику (аппарат УЗИ и томограф). За средства местного бюджета докупают и другое оборудование.

Александр Скичко добавил, в рамках "Большой стройки" обновляют приемные отделения в таких больницах:

Черкасская областная больница;

III Черкасская городская больница;

Смелянская городская больница;

Уманская городская больница;

Звенигородская центральная районная больница;

Золотоношская центральная районная больница;

Каневская центральная районная больница;

Корсунь-Шевченковская центральная районная больница.

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