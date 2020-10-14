В Киеве прошел марш ко Дню защитника (фото, видео)

Активисты жгли файеры на Крещатике и на смотровой площадке на Майдане Независимости

В Киеве прошел традиционный марш по случаю Дня защитника Украины. Большинство активистов двигалась колоннами без масок.

Марш ко Дню защитника / Фото: Украинская правда

Так, участники Марша прошли от памятника Тарасу Шевченко до Майдана Независимости.

Марш ко Дню защитника / Фото: Укринформ

Участники акции скандировали "Слава Украине, "Героям слава", "Герои не умирают".

С собой активисты принесли баннеры "Марш УПА", "Нет капитуляции", а также партийную и национальную символику.

Марш ко Дню защитника / Фото: Еспресо.TV

На Майдане участники Марша минутой молчания почтили память Героев Небесной Сотни, павших на Донбассе воинов, а также всех людей, отдавших жизнь за Украину.

Марш Ко Дню защитника / Фото: Еспресо.TV

Также активисты зажгли файеры на Крещатике и на смотровой площадке торгового центра "Глобус" на Майдане Независимости.

Впоследствии, участники Марша двинулись на Банковую, где также зажгли пиротехнику и выполнили государственный гимн Украины.

Сегодня, 14 октября, Украина отмечает День защитника Украины. Эта дата была утверждена указом пятого президента Украины Петра Порошенко в 2014 году.

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