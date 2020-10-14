Українська
$ 28,25
33,34
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости в регионах
  3. Другие регионы

В Киеве прошел марш ко Дню защитника (фото, видео)

14 октября, 18:45

Мария Журенко Мария Журенко

Активисты жгли файеры на Крещатике и на смотровой площадке на Майдане Независимости

В Киеве прошел традиционный марш по случаю Дня защитника Украины. Большинство активистов двигалась колоннами без масок.

Марш ко Дню защитника

Марш ко Дню защитника / Фото: Украинская правда

Так, участники Марша прошли от памятника Тарасу Шевченко до Майдана Независимости.

Марш ко Дню защитника

Марш ко Дню защитника / Фото: Укринформ

Участники акции скандировали "Слава Украине, "Героям слава", "Герои не умирают".

С собой активисты принесли баннеры "Марш УПА", "Нет капитуляции", а также партийную и национальную символику.

Марш ко Дню защитника

Марш ко Дню защитника / Фото: Еспресо.TV

На Майдане участники Марша минутой молчания почтили память Героев Небесной Сотни, павших на Донбассе воинов, а также всех людей, отдавших жизнь за Украину.

Марш Ко Дню защитника

Марш Ко Дню защитника / Фото: Еспресо.TV

Также активисты зажгли файеры на Крещатике и на смотровой площадке торгового центра "Глобус" на Майдане Независимости.

Впоследствии, участники Марша двинулись на Банковую, где также зажгли пиротехнику и выполнили государственный гимн Украины.

Сегодня, 14 октября, Украина отмечает День защитника Украины. Эта дата была утверждена указом пятого президента Украины Петра Порошенко в 2014 году.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Киев марш День захисника України

Источник: УНИАН

Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Оранжевые" Черкассы отказались вводить ограниченияДругие регионы
Суд стал на сторону Зеленского по иску мэра Черкасс
Суд стал на сторону Зеленского по иску мэра ЧеркассПолитика
Стала известна причина смерти военных в Житомирской области
Стала известна причина смерти военных в Житомирской областиДругие регионы
В больницах Киевской области не осталось коек для больных COVID? Мы проверили слухи
В больницах Киевской области не осталось коек для больных COVID? Мы проверили слухиДругие регионы
В Черкассах разлилось 100 тыс. тонн жидких азотных удобрений
В Черкассах разлилось 100 тыс. тонн жидких азотных удобренийДругие регионы
В
В "зеленой" Кировоградской области ужесточили карантин: что запретятДругие регионы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять