В Киеве прошел марш ко Дню защитника (фото, видео)

В Киеве прошел традиционный марш по случаю Дня защитника Украины. Большинство активистов двигалась колоннами без масок.
Так, участники Марша прошли от памятника Тарасу Шевченко до Майдана Независимости.
Участники акции скандировали "Слава Украине, "Героям слава", "Герои не умирают".
С собой активисты принесли баннеры "Марш УПА", "Нет капитуляции", а также партийную и национальную символику.
На Майдане участники Марша минутой молчания почтили память Героев Небесной Сотни, павших на Донбассе воинов, а также всех людей, отдавших жизнь за Украину.
Также активисты зажгли файеры на Крещатике и на смотровой площадке торгового центра "Глобус" на Майдане Независимости.
Впоследствии, участники Марша двинулись на Банковую, где также зажгли пиротехнику и выполнили государственный гимн Украины.
Сегодня, 14 октября, Украина отмечает День защитника Украины. Эта дата была утверждена указом пятого президента Украины Петра Порошенко в 2014 году.
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