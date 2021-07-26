В Кирилловке орудуют фальшивомонетчики – деньги не отличить от настоящих

Подделки обнаруживают лишь при сдаче кассы, когда их проверяют апаратом

Деньги обнаружили при передаче кассы аппаратом / Фото: коллаж "Сегодня"

В курортной Кирилловке появились фальшивомонетчики – расплачиваются за товары и услуги фальшивыми купюрами.

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Об этом сообщает местное издание "Наш город".

О мошенниках рассказал один из пострадавших, он обнаружил деньги при передаче кассы аппаратом.

Подозревают в мошенничестве женщину. Она ходит по торговым рядам, делает покупки на 30-50 грн. А платит фальшивыми купюрами в 500 гривен, которые, на первый взгляд, не отличить от настоящих.

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Фото: скриншот

Напомним, мошенники в Украине нашли новый подход к старой схеме обмана. Доверчивым жертвам сообщают о выигрыше машины. А чтобы не оставалось сомнений, теперь даже показывают новенький автомобиль. "Счастливчики" на радостях идут оплачивать квитанции, а в итоге остаются и без денег, и без авто.

Напомним, новости "Сегодня" также рассказывали, как украинские водители получают липовые протоколы о штрафах.