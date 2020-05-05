В Кировоградской области более 150 медиков подхватили COVID-19

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В Кировоградской области с момента распространения эпидемии коронавирусом COVID-19 заразились 153 медработника. Самое большее количество больных было зафиксировано в частной клинике в Кропивницком – 50 человек.

Об этом сообщил председатель ОГА Андрей Балонь, передает пресс-служба Кировоградской областной государственной администрации.

"По каждому случаю заболевания проводится эпидемиологическое расследование, чтобы определить, инфицировался человек в бытовых условиях или при исполнении служебных обязанностей", - пояснил председатель ОГА.

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Среди общего количества больных медработников 58 медсестер, 42 – врача, 37 – санитаров, 16 – других специалистов.

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На данный момент 64 медика чувствуют себя удовлетворительно и лечатся дома, а 26 находятся на госпитализации в состоянии средней тяжести. Два медика с подтвержденным коронавирусом умерли. 60 медработников уже побороли коронавирус и вернулись к исполнению своих обязанностей.

Отметим, что по состоянию на 5 мая на Кировоградщине лабораторным методом подтвержден 401 случай заболевания коронавирусом. Из них 154 больных уже выздоровели, а 19 умерли от осложнений.

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Отметим, что эпидемия коронавируса в Украине немного пошла на спад. За сутки в стране выздоровели более 250 человек.

Но все же ранее эпидемиологи предупредили о второй волне коронавируса в Украине.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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