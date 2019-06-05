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В Кировоградской области целое село осталось без воды

5 июня, 15:05

Люди в отсутствии водоснабжения обвиняют местного предпринимателя


В селе Сурганы Кировоградской области люди остались без воды. Питьевая вода в кранах жителей есть только по несколько часов в день, на некоторых улицах по старым трубам она вообще не доходит. Почему – узнавали журналисты "Сегодня".

Как выяснилось, водонапорную башню и водопровод со скважиной в Сурганах построили еще в советское время. Другого источника тут нет, а рыть колодец – бесполезно.

"Мы же на урановом озере, там такой осадок. Горькая вода, нельзя ни чая с ней сделает, ни супа сварить", – рассказала "Сегодня" жительница села Екатерина Щербак.

Жители Сурган уверены, что воды в селе нет из-за местного предпринимателя. Говорят, что несколько лет назад, когда он строил завод, якобы повредил сеть. Мужчина, в свою очередь, все отрицает.

"Никогда в жизни здесь не ремонтировался сам водопровод. И каждый раз, когда есть проблема, мы со своими рабочими идем и людям помогаем варить эту башню", – рассказал "Сегодня" директор комбикормового завода Константин Прокопенко.

На реконструкцию водонапорной башни необходимо полмиллиона гривен. Выделить деньги из собственного бюджета в селе не имеют права, так как восемь лет назад объект передали белоцерковскому аграрному университету для учебных целей. Руководство вуза просьбы людей игнорирует.

Сельский председатель обратился в прокуратуру, чтобы та проверила законность передачи водопроводной системы университету. Мужчина хочет добиться, чтобы ее вернули деревне. Только тогда водопроводную систему люди смогут наконец починить за свой счет.

Ранее мы писали о том, что жителей Львова, несмотря на жуткое похолодание и дожди, почти на месяц оставили без горячей воды

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Тег вода, отключение, село, водоснабжение, кировоградская область

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