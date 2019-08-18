В Кировоградской области дом трещит по швам

Фундамент двухэтажного дома провалился год назад после дождей

Дожди размыли фундамент двухэтажки на Кировоградщине. Дом на 8 квартир стоит полуразрушенный уже год. Двум семьям пришлось выехать. Остальные жители каждую ночь с ужасом слушают, как здание трещит. И пытаются за свой счет ремонтировать крышу над головой. "Сегодня" с "выясняли, стоит ли ждать помощи от городских властей.

Фундамент двухэтажного дома провалился год назад после дождей. На этом месте образовалась шестиметровое пропасть. Здание начало трещать по швам.

Из восьми квартир в доме больше всего пострадали две угловые квартиры. Стена в квартире Бережных едва ли не обваливается.

За несколько лет до этого супруги Бережные сделали ремонт.

Когда фундамент дома провалился, Александр с Натальей были за границей. О разрушенном жилье узнали по телефону.

Спасать здание от дальнейшего разрушения бросился отец Александра вместе с соседями. Снаружи установили подпорку, изнутри стену зафиксировали металлической растяжкой. Подозревают – обвал произошел из-за подземных катакомб.

На укрепление фундамента жители двухэтажки собирали деньги самостоятельно. Ведь дом принадлежит шахте, которая в Новомиргороде уже давно не работает.

"Проблема была в том, что дом не стоял нигде на балансе. Он не обслуживался более 30 лет. И проблематично все же оказать помощь, нет сегодня решения правового механизма", – говорит Игорь Забажан, новомиргородский городской голова.

Но дом и дальше трещит.

Чтобы получить материальную помощь, жильцы дома создали ОСМД. Из городского бюджета получили 20 тысяч. Еще 20 – ждут в сентябре. Но этого, подозревают, на восстановление здания мало. А на пороге зима. Поэтому ждут помощи от областных чиновников. Там о проблеме знают, но пока молчат.

Напомним, не так давно в Днепре на женщину упал кусок аварийного фасада. К месту вызвали спасателей, полицию и скорую. Пострадавшую госпитализировали в больницу № 2 с ссадинами и ушибами руки и колена. Также отмечается, что конструкция упала с такой силой, что "разрубала" женщине туфлю.

Также мы писали, что в одной из квартир жилого дома Днепра на 31-летнего мужчину во время ремонтных работ упала железобетонная плита, заблокировав при этом вход в помещение.

Кроме того, ранее в Харькове обрушилась стена жилого дома. Коммунальщики были вынуждены перекрыть подачу газа и электричества.

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