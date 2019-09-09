В Кировоградской области два человека заболели опасной болезнью после укуса клещей

У женщин была диагностирована болезнь Лайма

Клещи опасны для домашних животных / Фото: Pixabay

В Кировоградской области, у двоих женщин – из Александрии и Светловодска – врачи диагностировали болезнь Лайма, которую спровоцировали укусы клещей. Об этом сообщили в пресс-службе областного лабораторного центра Минздрава.

Медики предположили, что инфицирование произошло в природных условиях в пределах Светловодского pайона. Одна женщина самостоятельно удалила клеща, вторая даже не почувствовала укуса.

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Напомним, ранее жителей Киева предупредили о предстоящей обработке зеленых зон против клещей. Работы проводились в парке "Победа", в парке на Русановской набережной и в Гидропарке.

Ранее коммунальщики обрабатывали специальными препаратами парк на проспекте Ватутина, территорию парков "Муромец" и им. Рыльского.

Ранее мы писали, что в Киевской области: у женщины нашли болезнь Лайма, которую через укус занес клещ.

Также сообщалось, что за последние годы в Украине увеличилось количество случаев заражения болезнью Лайма. Опасные клещи чаще всего встречаются в Киевской, Черниговской и Волынской областях.

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