В Кировоградской области грибами отравились мать и дочь: девушка умерла

Специалисты предупреждают, что отравиться можно и съедобными грибами

В Кировоградской области отравились грибами 19-летняя девушка и ее мать. 46-летняя женщина жива, а вот ее дочь врачам спасти не удалось, сообщили в региональном центре общественного здоровья.

Кроме того, врачи предупредили: часто причиной отравления становятся не только ядовитые виды грибов, но и съедобные. Такое возможно, если они испорчены или неправильно приготовлены.

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Напомним, ранее в Херсонский области семейная трапеза закончилась трагедией: из-за отравления грибами умер мужчина и его дочь. Признаки отравления появились на следующий день после их употребления, но к медикам семья обратилась только спустя два дня.

Кроме того, в Киеве участились случаи отравления грибами. Мы уже писали, что в прошлом году за несколько месяцев в Украине грибами отравились более 174 человек, 11 из них врачам спасти не удалось.

Также мы сообщали, что в Кривом Роге семья отравилась грибами и оказалась в реанимации. Как выяснилось, накануне люди выходили на "тихую охоту" в пригородной лесополосе Терновского района.

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