Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,2
26,35

В Кировоградской области грибами отравились мать и дочь: девушка умерла

1 октября, 13:54

Специалисты предупреждают, что отравиться можно и съедобными грибами

В Кировоградской области отравились грибами 19-летняя девушка и ее мать. 46-летняя женщина жива, а вот ее дочь врачам спасти не удалось, сообщили в региональном центре общественного здоровья.

Кроме того, врачи предупредили: часто причиной отравления становятся не только ядовитые виды грибов, но и съедобные. Такое возможно, если они испорчены или неправильно приготовлены.

Реклама

Напомним, ранее в Херсонский области семейная трапеза закончилась трагедией: из-за отравления грибами умер мужчина и его дочь. Признаки отравления появились на следующий день после их употребления, но к медикам семья обратилась только спустя два дня.

Кроме того, в Киеве участились случаи отравления грибами. Мы уже писали, что в прошлом году за несколько месяцев в Украине грибами отравились более 174 человек, 11 из них врачам спасти не удалось.

Также мы сообщали, что в Кривом Роге семья отравилась грибами и оказалась в реанимации. Как выяснилось, накануне люди выходили на "тихую охоту" в пригородной лесополосе Терновского района.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

отравление грибы погибла девушка кировоградская область

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Взрыв и пожар на заводе в Сумах: в полиции сообщили детали ЧП (фото, видео)
Взрыв и пожар на заводе в Сумах: в полиции сообщили детали ЧП (фото, видео)Другие регионы
В Черкасской области фура столкнулась с маршруткой: пятеро пострадавших (фото)
В Черкасской области фура столкнулась с маршруткой: пятеро пострадавших (фото)Другие регионы
Тепло, но местами дожди: прогноз погоды в Украине на неделю
Тепло, но местами дожди: прогноз погоды в Украине на неделюУкраина
В Винницкой области в военной части погиб солдат
В Винницкой области в военной части погиб солдатДругие регионы
В Житомирской области в страшном ДТП погибли девять человек, много пострадавших
В Житомирской области в страшном ДТП погибли девять человек, много пострадавшихДругие регионы
В Сумской области семья почти три года держала мужчину в трудовом рабстве
В Сумской области семья почти три года держала мужчину в трудовом рабствеДругие регионы

Новости партнеров

Loading...