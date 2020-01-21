В Кировоградской области из-за аномального тепла проснулись клещи: чем это грозит

Сейчас очень легко подхватить болезни, которые переносят насекомые

На пикнике осматривать себя нужно каждые полчаса / Фото: Pixabay

В Кировоградской области из-за не по-зимнему теплой погоды проснулись клещи. Об этом сообщили в областной Госпродпотребслужбы.

"Из-за аномальных погодных условий клещи проснулись зимой", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что из-за аномального тепла заболевания, которые обычно не присущи зимнему периоду, сейчас – актуальны. Наиболее уязвимыми к клещам, как отмечают ветеринары, сейчас являются собаки. От укуса этого насекомого животное может заболеть пироплазмозом и борелиозом.

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Не так давно "Сегодня" писали, что укус маленького клеща может завершиться серьезными последствиями. По словам медиков, эти насекомые присасываются там, где на коже есть складки.

Напомним, ранее мы рассказывали, как защитить от клещей домашних питомцев. Защитить животных от заболеваний могут специальные вакцины, капли или таблетки.

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Смотрите видео, какие болезни переносят клещи:

Также мы подготовили ТОП-10 самых опасных мифов о клещах.

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