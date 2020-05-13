В Кировоградской области коронавирус поборола пятилетняя девочка

В Кировоградской области за последние сутки коронавирус сумели преодолеть 30 жителей области, в том числе 17 медиков и пятилетняя девочка.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель областной государственной администрации Андрей Балонь.

"Вчера в лабцентре методом ПЦР-реакции обследовали 150 человек. Согласно результатам исследования, заболевания коронавирусом подтвердились у трех жителей региона: 62-летней женщины из поселка Новое; 43-летняя медработница Центральной городской больницы и 53-летний мужчина из Кропивницкого", - говорится в сообщении.

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При этом с 27 марта в области экспресс-тестами было обследовано 3674 человека, методом ПЦР-реакции – 6760 человек.



Как сообщили журналисту "Сегодня" в Кировоградской ОГА, пятилетняя девочка была госпитализирована в Центральную городскую больницу в состоянии средней степени и проходила лечение на протяжении 14 дней.

Вместе с ребенком в инфекционном отделении находилась ее мама – у женщины были признаки ОРВИ, однако результаты ПЦР тестирования дали негативный результат. Также негативные результаты были и у других родственников девочки.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Украине за прошлые сутки зафиксированы 402 новых зараженных, при этом выздоровело рекордное число людей сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"За прошлые сутки заболели 402 человека, из них 25 детей и 94 медика. Были госпитализированы 74 человека. Зафиксировано 14 летальных случаев. При этом у нас сегодня рекордное количество пациентов, которые выздоровели, – 343. Всего за все время пандемии в Украине заболели 16 425 человек, из них 1 130 детей и 3 208 медиков. При этом всего выздоровели 3 716 человек, а летальных случаев – 439", – сказал он.

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За последние сутки больше всего случаев коронавируса были зарегистрированы в Харьковской области – 49, Черновицкой и Винницкой областях – по 48, в Киеве – 30. Смотрите подробнее карту заболевших по регионам.

Заведующая отделом репродукции вирусов Института микробиологии и вирусологии им. Д. Заболотного Светлана Загородняя в интервью сайту "Сегодня" рассказывала, реально ли создать в Украине вакцину от коронавируса. По ее словам, кроме самого вируса, нужны дорогостоящие специальные животные.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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