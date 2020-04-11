В Кировоградской области коронавирусом заразились 43 медика

В Кировоградской области из 106 зафиксированных случаев инфицирования коронавирусом 43 оказались медицинскими работниками.

Об этом в своем Facebook заявил председатель Кировоградской областной государственной администрации Андрей Балонь.

Как выяснилось, из 43 инфицированных медиков восемь работали в областной больнице, 20 – в областном госпитале ветеранов войны, четверо – медработники Центральной городской больницы в Кропивницком, шестеро – сотрудники частной клиники, один медработник онкоцентра, один сотрудник Центра репродуктивной медицины, один – из Центра экстренной медицинской помощи и две работницы аптеки.

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Всего по состоянию на 11 часов утра 11 апреля в Кировоградской области лабораторно было подтверждено 106 случаев заболевания COVID-19, из которых шесть закончились летальным исходом.

Среди заболевших жителей области у 41 пациента – легкое течение болезни, эти люди лечатся дома. 59 человек госпитализированы, семеро находятся в тяжелом состоянии.

Стоит отметить, что по состоянию на утро 11 апреля в Украине официально было подтверждено 2511 случаев заражения коронавирусом, 79 человек выздоровели и еще для 73 диагноз оказался смертельным.

Ранее мы сообщали, что в Украине разработали высокоточные тесты на коронавирус.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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