В Кировоградской области молния попала в РГА: здание вспыхнуло

Появилось фото масштабного пожара

Фото: Vadym Denysenko, Facebook.

В Благовещенске Кировоградской области молния попала в здание райадминистрации, и оно сгорело. Об этом сообщил народный депутат Вадим Денисенко.

"Город Благовещенское (бывшая Ульяновка) в Кировоградской области. Молния ударила в здание райадминистрации, и оно сгорело", – написал нардеп на своей странице в Facebook сегодня утром.

Также он отметил, что на первый взгляд, на восстановление сгоревшего здания необходимо 10 миллионов гривен.

Ранее мы сообщали о том, что в Кировоградской области молния попала в детский сад. После этого в здании мгновенно вспыхнули шторы, сценические костюмы и мультимедийный проектор. Малышей воспитатели быстро вывели во двор, и никто из них не пострадал.

Кроме того, недавно в городе Сокаль Львовской области молния поразила супружескую пару. В результате удара мужчина скончался, а его 70-летнюю супругу госпитализировали в реанимационное отделение местной больницы.

Отметим, только в Украине и только за год фиксируется порядка 20 смертей от удара молнией. В мире, по данным ВОЗ, число поражений молнией (не всегда летальных) достигает 25 тысяч в год.

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