В Кировоградской области молния попала в РГА: здание вспыхнуло
Появилось фото масштабного пожара
В Благовещенске Кировоградской области молния попала в здание райадминистрации, и оно сгорело. Об этом сообщил народный депутат Вадим Денисенко.
"Город Благовещенское (бывшая Ульяновка) в Кировоградской области. Молния ударила в здание райадминистрации, и оно сгорело", – написал нардеп на своей странице в Facebook сегодня утром.
Также он отметил, что на первый взгляд, на восстановление сгоревшего здания необходимо 10 миллионов гривен.
Ранее мы сообщали о том, что в Кировоградской области молния попала в детский сад. После этого в здании мгновенно вспыхнули шторы, сценические костюмы и мультимедийный проектор. Малышей воспитатели быстро вывели во двор, и никто из них не пострадал.
Кроме того, недавно в городе Сокаль Львовской области молния поразила супружескую пару. В результате удара мужчина скончался, а его 70-летнюю супругу госпитализировали в реанимационное отделение местной больницы.
Отметим, только в Украине и только за год фиксируется порядка 20 смертей от удара молнией. В мире, по данным ВОЗ, число поражений молнией (не всегда летальных) достигает 25 тысяч в год.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Кировоградской области молния попала в РГА: здание вспыхнуло". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ровенской области после удара молнии сгорел дом полицейского
Семья погорельцев винит в своих бедах медлительных спасателей