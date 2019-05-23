В Кировоградской области мужчина хранил дома оружие и наркотики
Полиция изъяла найденные вещи и отправила на экспертизу
Правоохранители разоблачили мужчину, который хранил дома наркотики, психотропные вещества и оружие. Об этом сообщили на сайте Нацполиции Кировоградской области.
Работниками полиции получили информацию о том, что ранее судимый 37-летний житель города Александрия может хранить запрещенные к обороту предметы и вещества.
Так, в ходе проведения обыска квартиры, где проживает мужчина, обнаружили пистолет и патроны, 11 пакетов с психотропным веществом амфетамин, а также коноплю и опий ацетилированный.
Изъятые предметы и вещества направлены для дальнейшего проведения экспертизы. К обыску привлекались кинологи.
Сейчас полицейские расследуют уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.
Напомним, что в Киеве правоохранители разоблачили и задержали мужчину, который сбывал автомат Калашникова, гранатометы, пистолеты-пулеметы и боеприпасы к ним.
Также, как сообщалось ранее, в Киеве был задержан мужчина, который продавал любое вооружение "на заказ". Правоохранители задержали злоумышленника во время контрольной закупки – в момент продажи пистолета и патронов к нему. На встречу злоумышленник принес пистолет и 8 боевых патронов.
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