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В Кировоградской области мужчина хранил дома оружие и наркотики

23 мая, 03:52

Полиция изъяла найденные вещи и отправила на экспертизу

Фото: Нацполиция

Правоохранители разоблачили мужчину, который хранил дома наркотики, психотропные вещества и оружие. Об этом сообщили на сайте Нацполиции Кировоградской области.

Работниками полиции получили информацию о том, что ранее судимый 37-летний житель города Александрия может хранить запрещенные к обороту предметы и вещества.

Так, в ходе проведения обыска квартиры, где проживает мужчина, обнаружили пистолет и патроны, 11 пакетов с психотропным веществом амфетамин, а также коноплю и опий ацетилированный.

Изъятые предметы и вещества направлены для дальнейшего проведения экспертизы. К обыску привлекались кинологи.

Сейчас полицейские расследуют уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

Напомним, что в Киеве правоохранители разоблачили и задержали мужчину, который сбывал автомат Калашникова, гранатометы, пистолеты-пулеметы и боеприпасы к ним.

Также, как сообщалось ранее, в Киеве был задержан мужчина, который продавал любое вооружение "на заказ". Правоохранители задержали злоумышленника во время контрольной закупки – в момент продажи пистолета и патронов к нему. На встречу злоумышленник принес пистолет и 8 боевых патронов.

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Тег оружие, наркотики, хранение, изъяли

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Источник:

Нацполиция

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