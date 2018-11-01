В Кировоградской области на взятках поймали двоих полицейских

Один из взяточников во время задержания пытался убежать от сотрудников СБУ

В Кировоградской области за вымогательство и получение взяток задержали оперуполномоченного сектора уголовного розыска одного из районных отделов полиции Кропивницкого и старшего оперуполномоченного сектора криминальной полиции одного из райотделов полиции Кировоградской области. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Полицейский из Кропивницкого вымогал от местного жителя 12,5 тысяч гривен за "влияние" на коллег из городского и районного отделов полиции. За эту сумму полицейский обещал способствовать мужчине в перевозке древесины для реализации в Кропивницком. Примечательно, что время задержания взяточник сбежал от сотрудников СБУ и повредил два оперативных автомобиля. Полученные деньги он выбросил через окно собственного автомобиля. Полицейского задержали на следующий день на его рабочем месте.

Кроме того, СБУ задержала одном из районов области старшого оперуполномоченного, который требовал от местного жителя 5 тысяч гривен за возвращение арестованного транспортного средства, на котором якобы совершались кражи. Этого полицейского задержали во время передачи ему посредником взятки на одной из улиц районного центра.

"По обоим фактам начато уголовные производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении фигурантам о подозрении в совершении преступлений и избрании меры пресечения", – отметили в СБУ.

Ранее сообщалось, что Государственная служба финансового мониторинга насчитала в Украине за первую половину 2018 года коррупционных сделок на 297,1 млрд грн. Такие данные получены в результате спецмониторинга. Проверки проводились с участием финансовой разведки.

Кроме того, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что за последние годы Украине при поддержке международных партнеров удалось осуществить значительные шаги в борьбе с коррупцией.