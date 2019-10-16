В Кировоградской области на взятке погорел депутат горсовета

Мужчина отключил электричество в магазине предпринимательницы и вымогал у нее деньги

Фото: СБУ

В Светловодске Кировоградской области на взятке поймали депутата городского совета, который вмешивался в деятельность местного бизнеса.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, депутат, возглавляющий одно из коммунальных предприятий районного центра, требовал деньги от предпринимательницы, которая занимается торговлей промышленными товарами. За 35 тысяч гривен мужчина обещал женщине восстановить в ее магазине свето- и водоснабжения. Перед этим он безосновательно распорядился их отключить.

Правоохранители задержали мужчину в служебном помещении после получения всей взятки.

Реклама

Фото: СБУ

"В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины решается вопрос о сообщение фигуранту дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения", – рассказали в СБУ.

Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток.

В Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама