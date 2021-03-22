В Кировоградской области накрыли подпольный мини-завод (фото)

Сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали в Кировоградской области деятельность группировки, которая организовала нелегальное производство и сбыт нефтепродуктов.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, было выявлено 200 тонн фальсифицированного топлива на общую сумму более пяти миллионов гривен.
Для изготовления дизтоплива и бензина в промышленных масштабах злоумышленники устроили на территории частной нефтебазы подпольный мини-завод. Готовую продукцию они реализовывали представителям агропредприятий Кировоградской, Полтавской и Винницкой областей.
Изъятая продукция и оборудование для ее изготовления направлены на экспертизу.
По предварительным данным следствия, незаконный бизнес организовали трое местных предпринимателей.
Открыто уголовное производство по статье "незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров". Продолжаются следственные действия.
Ранее мы сообщали, что в Киеве выявили нелегальное производство бензина из запрещенных веществ.
Также напомним, в Украине пресекли контрабанду топлива из Беларуси.
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