В Кировоградской области нашли мертвым жителя Киева

Иллюстрация / Фото: Facebook

В селе Маловисковского района Кировоградской области произошло убийство уроженца региона, который проживал в Киеве и приехал домой на праздники. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Кировоградской области.

Сообщается, что 1 января местная жительница нашла тело мужчины в квартире многоэтажного дома и вызвала полицию.

"Полицейские установили, что потерпевший приезжал домой на праздники. В первый день нового года отправился в гости к своему знакомому, с которым у него возник конфликт. Во время ссоры один из мужчин нанес другому телесные повреждения в виде ножевого ранения", – говорится в сообщении.

Подозреваемого задержали, ему сообщено о подозрении. Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство".

За содеянное мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что правоохранители передали дело о жестоком убийстве женщины на Русановке на рассмотрение суда.

Напомним, ранее столичная полиция сообщила подробности резонансного убийства пенсионерки в Киеве. В частности, сообщалось, что женщина познакомилась с мужчиной в интернете, на первом свидании он привел ее в квартиру в жилом доме на улице Зодчих, начал угрожать и показал тело убитой бабушки в шкафу. Женщина сбежала и сообщила о ЧП в полицию.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram