Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,69
26,42

В Кировоградской области нашли мертвым жителя Киева

3 января, 12:00

Мужчину ударили ножом

Иллюстрация

Иллюстрация / Фото: Facebook

В селе Маловисковского района Кировоградской области произошло убийство уроженца региона, который проживал в Киеве и приехал домой на праздники. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Кировоградской области.

Сообщается, что 1 января местная жительница нашла тело мужчины в квартире многоэтажного дома и вызвала полицию.

"Полицейские установили, что потерпевший приезжал домой на праздники. В первый день нового года отправился в гости к своему знакомому, с которым у него возник конфликт. Во время ссоры один из мужчин нанес другому телесные повреждения в виде ножевого ранения", – говорится в сообщении.

Подозреваемого задержали, ему сообщено о подозрении. Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство".

За содеянное мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что правоохранители передали дело о жестоком убийстве женщины на Русановке на рассмотрение суда.

Напомним, ранее столичная полиция сообщила подробности резонансного убийства пенсионерки в Киеве. В частности, сообщалось, что женщина познакомилась с мужчиной в интернете, на первом свидании он привел ее в квартиру в жилом доме на улице Зодчих, начал угрожать и показал тело убитой бабушки в шкафу. Женщина сбежала и сообщила о ЧП в полицию.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Киев убийство кировоградская область

Источник: Сегодня

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Теплее, чем в прошлом году: синоптики дали прогноз на январь и рассказали, будут ли осадки
Теплее, чем в прошлом году: синоптики дали прогноз на январь и рассказали, будут ли осадкиУкраина
Под Николаевом фура
Под Николаевом фура "сломала" мост пополам: в реку вылилось топливоДругие регионы
Плачут и верят: жены спецназовцев Коринькова и Глондаря пять лет ждут мужей из плена
Плачут и верят: жены спецназовцев Коринькова и Глондаря пять лет ждут мужей из пленаУкраина
Валялись на асфальте: в Кременчуге школьницы напились до потери сознания
Валялись на асфальте: в Кременчуге школьницы напились до потери сознанияДругие регионы
Чиновник Минобороны погорел на взятках: появились подробности
Чиновник Минобороны погорел на взятках: появились подробностиДругие регионы
"Исконно русские территории – это болота под Москвой": мэр Херсона красиво ответил ПутинуУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...